Κοπεγχάγη: Τι απέμεινε από το Παλαιό Χρηματοστήριο μετά την πυρκαγιά (vids)

Ολοκληρωτική καταστροφή για το μισό κτίριο του παλαιού Χρηματιστηρίου της Κοπεγχάγης μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (16/4). Απέμειναν να στέκονται μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου το οποίο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, ενώ ο ύψους 54 μέτρων οβελίσκος του, κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης. Το κομμάτι του κτιρίου που δεν κάηκε το ελέγχουν οι πυροσβέστες.

Η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο το απόγευμα της Τρίτης, όμως εστίες της εξακολουθούν να καίνε σε σημεία του κτιρίου στα οποία η πρόσβαση είναι δύσκολη. Πολλές ζημιές προκλήθηκαν από το νερό που έριξαν οι πυροσβέστες.

«Σήμερα το πρωί συνεχίζουμε τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο κομμάτι (του κτιρίου) που έχει καεί, όπου απομένουν μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι. Παράλληλα εργαζόμαστε με εργολάβους για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τοίχων», ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Στο κομμάτι που καταφέραμε να σώσουμε από τις φλόγες διαθέτουμε ακόμη ομάδες οι οποίες φροντίζουν να μην αναζωπυρωθεί η φωτιά. Αναμένουμε ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης της πυρκαγιάς θα συνεχιστούν τις επόμενες 24 ώρες», τόνισε η υπηρεσία.

