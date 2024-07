Συνεχίζεται η κόντρα Βανς -Τζένιφερ Άνιστον: Ήταν αηδιαστικό αυτό που είπε για την κόρη μου

Διαστάσεις παίρνει η κόντρα μεταξύ του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς με την ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον, με αφορμή παλιότερες δηλώσεις του για τις «δυστυχισμένες, άτεκνες κυρίες με γάτες» που κυβερνούν τους Δημοκρατικούς, με στόχο την Κάμαλα Χάρις.

«Κύριε Βανς, προσεύχομαι η κόρη σας να είναι αρκετά τυχερή ώστε να αποκτήσει τα δικά της παιδιά μια μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή. Γιατί προσπαθείτε να της το στερήσετε κι αυτό», είχε πει πρόσφατα η ηθοποιός.

Οι διαστάσεις είναι τόσο μεγάλες που δημοσιογράφοι των αμερικανικών δικτών, άφησαν να εννοηθεί ότι «τρίζει» η υποψηφιότητα του και ότι είναι θέμα χρόνου ο υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ να τον «καθαιρέσει».

Με δηλώσεις του χθες (27/7) στην εκπομπή της Μέγκιν Κέλι, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Αντιπρόεδρος επανήλθε στο θέμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση της Άνιστον ως «αηδιαστική».

«Αυτό είναι αηδιαστικό, επειδή η κόρη μου είναι 2 ετών. Και δεύτερον, αν είχε προβλήματα γονιμότητας, όπως είπα σε εκείνη την ομιλία, θα έκανα ό,τι μπορούσα για να προσπαθήσω να τη βοηθήσω γιατί πιστεύω ότι οι οικογένειες και τα μωρά είναι καλό πράγμα».

