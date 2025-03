Κωνσταντινούπολη: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για τον Ιμάμογλου - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις (pics&vids)

«Πλημμυρισμένοι» από διαδηλωτές βρίσκονται οι δρόμοι της Τουρκίας, καθώς χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη του δημάρχου, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τη στιγμή που ο πρόεδρος της Τουρκιάς Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίζεται ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να απαντήσει στις κατηγορίες για τον Ιμάμογλου, οι πολίτες έχουν προγραμματίσει και την Παρασκευή (21/03) να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους, τουλάχιστον έως την Κυριακή.

Ως απάντηση, η τουρκική αστυνομία έκανε τη νύχτα της Πέμπτης (20/3) χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από κάλεσμα του κόμματος CHP του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Πηγή: AP Photo/Emrah Gurel

Όπως αναφέρουν οι ανταποκριτές του AFP, οι αστυνομικοί ήθελαν να εμποδίσουν μία ομάδα νεαρών διαδηλωτών που επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμ, τον εμβληματικό χώρο διαμαρτυρίας, που είναι αποκλεισμένος με μεταλλικά κιγκλιδώματα, κάνοντας χρήση με πλαστικές σφαίρες.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τον Ιμάμογλου, κρατούνται πέντε δήμαρχοι εκλεγμένοι με το CHP και δέκα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, του άλλου μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

Thousands of people protested in Turkey against the arrest of Istanbul's mayor Ekrem İmamoğlu.



In Ankara, Istanbul, and other cities, demonstrators called for President Recep Tayyip Erdogan to resign, accusing him of trying to eliminate his biggest rival through the arrest. pic.twitter.com/uXBQ0LTbhO