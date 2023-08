Κονγκό: Τουλάχιστον 4 νεκροί από την κατάρρευση υπό ανέγερση σχολείου

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε σήμερα υπό ανέγερση σχολείο στην πόλη Μπουκάβου, στο ανατολικό άκρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα ερείπια.

Η κατάρρευση του σχολικού συγκροτήματος Omega La Merveille σημειώθηκε γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδος). Μεταξύ των θυμάτων είναι ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου, ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος και ένας δάσκαλος, ανέφερε η δήμαρχος Πασιάνς Μπενγκεγιά.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας από γειτονικό εργοτάξιο είπε πως εκπαιδευτικοί είχαν σύσκεψη, παρότι εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες. «Εργάτες αντιλήφθηκαν ένα σοβαρό πρόβλημα και τράπηκαν σε φυγή… Ξαφνικά κατέρρευσαν τα πάντα και κάποιοι καταπλακώθηκαν από πλάκες τσιμέντου», είπε ο Ντιεντονέ Καλαμπαρά. Τόνισε πως απεγκλώβισε ο ίδιος «τρεις άνδρες από τα ερείπια», αλλά ήταν ήδη νεκροί.

