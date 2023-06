Κονέκτικατ: Πρωταθλήτρια στίβου μηνύει την πολιτεία μετά την ήττα από τρανς αθλητές

Η 20χρονη Τσέλσι Μίτσελ, αγωνίζεται για την ακεραιότητα του γυναικείου αθλητισμού, αφού έχασε περισσότερους από 20 αγώνες κατά τη διάρκεια της σχολικής της καριέρας – χάρη στην πολιτική του Κονέκτικατ που επιτρέπει στους transgender αθλητές να αγωνίζονται στα αθλήματα των κοριτσιών.

Τώρα, η Μίτσελ, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι «το πιο γρήγορο κορίτσι στο Κονέκτικατ», αμφισβητεί την πολιτική της πολιτείας της στέλνοντας μάλιστα την υπόθεση στο δικαστήριο.

«Στο τέλος της ημέρας, αυτό έχει να κάνει μόνο με τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για τη βιολογία!», δήλωσε η Τσέλσι Μίτσελ στην εφημερίδα The Post.

