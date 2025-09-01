Κομισιόν: Θα εξετάσει αίτημα πολιτών που ζητά χρηματοδοτική στήριξη σε ασφαλείς αμβλώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε σήμερα να εξετάσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με την οποία ζητείται χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για ασφαλείς και προσβάσιμες αμβλώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, με τίτλο "My Voice, My Choice" («Η Φωνή μου, η Επιλογή μου για ασφαλείς και προσβάσιμες αμβλώσεις»), μετά την καταχώρισή της τον Απρίλιο 2024, έλαβε 1.124.513 έγκυρες δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ από 19 κράτη-μέλη. Η πρωτοβουλία υπερέβη το απαιτούμενο ελάχιστο όριο του ενός εκατομμυρίου έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης από τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη.

Η εν λόγω πρωτοβουλία πολιτών καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για να θεσπίσει έναν οικονομικό μηχανισμό που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσφέρουν πρόσβαση στις αμβλώσεις, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι γυναίκες εξακολουθούν να πεθαίνουν σήμερα σε χώρες της ΕΕ εξαιτίας της μη ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης στις αμβλώσεις.

Ωστόσο, από την πλευρά της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ένας τέτοιος οικονομικός μηχανισμός δεν θα είχε δεσμευτική ισχύ, καθώς η πρωτοβουλία δεν αφορά τη χορήγηση δικαιώματος στην άμβλωση σε επίπεδο ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι «θα είναι αρμόδια να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία μόνο στον βαθμό που δεν έχει ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της νομοθεσίας περί δημόσιας τάξης των κρατών μελών ή γενικότερα των επιλογών υγειονομικής περίθαλψης και δεοντολογίας που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους σε θέματα υγείας».

Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 2 Μαρτίου 2026 για να υποβάλει την επίσημη απάντησή της, στην οποία θα περιγράφονται τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας τις προσεχείς εβδομάδες για να συζητηθούν οι σχετικές λεπτομέρειες και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει δημόσια ακρόαση.