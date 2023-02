Κομισιόν: Στη δημοσιότητα οι προτάσεις του σχεδίου για την «πράσινη βιομηχανία»

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα σχέδιο προτάσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας της να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κόμβος παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων πράσινων προϊόντων αλλά και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε χαλάρωση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων κονδυλίων της ΕΕ, ταχύτερη έγκριση «πράσινων έργων» και προσπάθειες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες.

Το σχέδιο αποτελεί εν μέρει μια απάντηση στα προγράμματα στήριξης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού Νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού.

«Είμαστε ανταγωνιστικοί ... αυτό που κοιτάμε είναι να έχουμε ένα παγκόσμιο πεδίο ανταγωνισμού», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου.

