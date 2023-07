Κομισιόν: «Ναυάγησε» η υποψηφιότητα της Αμερικανίδας Μόρτον για την θέση της επικεφαλής οικονομολόγου

Η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής επιτροπής της ΕΕ Μαργρκέτε Βεστάγκερ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Αμερικανίδα οικονομολόγος Φιόνα Σκοτ Μόρτον αποφάσισε να μην αναλάβει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Βεστάγκερ δεν έδωσε λόγο για την απόφαση αυτή, αλλά έρχεται μετά από αντιδράσεις για τον διορισμό της. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε επικρίνει την Τρίτη την πρόσληψη μιας Αμερικανίδας οικονομολόγου για μια κεντρική θέση της ΕΕ στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Professor Fiona Scott Morton has informed me of her decision to not take up the post as Chief Competition Economist. I accept this with regret and hope that she will continue to use her extraordinary skill-set to push for strong competition enforcement https://t.co/8WSmWYc4LV pic.twitter.com/W3Zb34in7N