Κομισιόν: Κατ' αρχήν συμφωνία για επανέναρξη της διαμετακόμισης ουκρανικών σιτηρών από πέντε χώρες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε μια κατ' αρχήν συμφωνία για να επιτραπεί η συνέχιση της διαμετακόμισης ουκρανικών σιτηρών μέσω πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν επιβάλει περιορισμούς.

Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία είχαν επιβάλει τα μέτρα επικαλούμενες ανησυχίες ότι τα σιτηρά από την Ουκρανία που προορίζονταν για εξαγωγή σε άλλες χώρες κατέληγαν στις τοπικές αγορές τους, γεγονός που πίεζε τις τιμές για τους τοπικούς αγρότες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις έγραψε στο Twitter ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είχε καταλήξει σε "κατ' αρχήν συμφωνία" με τις πέντε χώρες "για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τόσο των γεωργών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας".

WE HAVE A DEAL @EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.



We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine

