Κομισιόν: Επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ ενίσχυση στην Ουκρανία

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει επιπλέον οικονομική βοήθεια 2,5 στην Ουκρανία.

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμιεύει επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Σχεδιάζουμε να δοθούν18 δισ. ευρώ για το 2023, με τη χρηματοδότηση να εκταμιεύεται τακτικά για επείγουσες επισκευές και γρήγορη ανάκαμψη που οδηγεί σε επιτυχή ανακατασκευή. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία για όσο χρειαστεί.»

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9