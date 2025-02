Κομισιόν: Δεσμεύεται να αντιδράσει σθεναρά στα σχέδια Τραμπ για επιβολή δασμών

Την «σθεναρή» αντίδρασή της στην επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ στα ευρωπαϊκά προϊόντα προανήγγειλε με ανακοίνωσή της την Πέμπτη (27/02) η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για «αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο», αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει σύντομα την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από την ΕΕ.

«Η ΕΕ θα αντιδράσει σθεναρά και άμεσα ενάντια στους αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, ακόμη και όταν οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την αμφισβήτηση θεμιτών και αμερόληπτων πολιτικών», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν που κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη ελεύθερη αγορά στον κόσμο. Και έχει ωφελήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος την Τετάρτη (26/02) να υλοποιήσει την απειλή του και να προχωρήσει στην επιβολή δασμών σε ποσοστό 25% επί των εισαγωγών αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των Βρυξελλών λέγοντας πως «η ΕΕ δημιουργήθηκε, για να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Έχουμε πάρει την απόφασή μας και θα την ανακοινώσουμε σύντομα. Θα είναι, σε γενικό πλαίσιο, στο 25%, σε αυτοκίνητα και άλλα αγαθά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει εξαπατήσει με διαφορετικό τρόπο (από άλλες χώρες)» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν δέχονται τα αυτοκίνητά μας, τα αγροτικά μας προϊόντα με δικαιολογίες, ενώ εμείς δεχόμαστε όλα τα προϊόντα τους και έχουμε ένα έλλειμμα 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Λατρεύω την Ευρώπη, έχω κάποια καταγωγή από εκεί, όμως η ΕΕ δημιουργήθηκε για να καταστρέψει τις ΗΠΑ, ας είμαστε ειλικρινείς. Και έκαναν καλή δουλειά. Τώρα όμως πρόεδρος είμαι εγώ» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ερωτηθείς για την πιθανότητα να απαντήσουν οι Ευρωπαίοι, ο Τραμπ είπε ότι «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα προσπαθήσουν, αλλά δεν μπορούν. Η ανταπόδοση δεν θα είναι επιτυχημένη γιατί και εμείς θα αδιαφορήσουμε και δεν θα αγοράζουμε τίποτα. Αν γίνει αυτό, θα κερδίσουμε».

