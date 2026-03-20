Κόλπος σε ισορροπία πίεσης

Η αραβική χερσόνησος εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατηγικής πίεσης, καθώς η κλιμάκωση γύρω από το Ιράν και το ευρύτερο δίκτυο επιρροής του επηρεάζει άμεσα την αρχιτεκτονική ασφάλειας του Κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ αποτροπής, διατήρησης οικονομικής σταθερότητας και αποφυγής άμεσης εμπλοκής.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετούν μια πολυεπίπεδη στρατηγική, συνδυάζοντας ενίσχυση αντιαεροπορικής άμυνας, επενδύσεις σε τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης και παράλληλη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τεχεράνη. Η στρατηγική τους βασίζεται στη λογική αποτροπή χωρίς πρόκληση, επιδιώκοντας να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, χωρίς να μετατραπούν σε πρωτεύοντα στόχο.

Η Σαουδική Αραβία κινείται σε πιο σύνθετο περιβάλλον. Από τη μία πλευρά, ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, ιδιαίτερα στην αντιαεροπορική άμυνα και στην προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων. Από την άλλη, επιδιώκει να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους αποκλιμάκωσης με το Ιράν, αναγνωρίζοντας ότι μια γενικευμένη σύγκρουση θα είχε άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική της στρατηγική και στα σχέδια μετασχηματισμού της.

Το Κατάρ ακολουθεί μια περισσότερο διπλωματική προσέγγιση, αξιοποιώντας τη θέση του ως διαμεσολαβητής. Διατηρεί σχέσεις με πολλαπλούς δρώντες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η στρατηγική του εστιάζει στη διατήρηση ισορροπιών και στη μείωση της πιθανότητας άμεσης στοχοποίησης.

Το Ιράν, από την πλευρά του, δεν περιορίζεται σε συμβατικά μέσα. Η στρατηγική του βασίζεται σε ένα δίκτυο δορυφόρων και πληρεξουσίων δρώντων, οι οποίοι λειτουργούν ως προεκτάσεις ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Χούθι στην Υεμένη αποκτούν αυξανόμενη σημασία. Η ικανότητά τους να πλήττουν στόχους σε βάθος, είτε μέσω drones είτε μέσω πυραυλικών συστημάτων, δημιουργεί ένα νότιο μέτωπο πίεσης για τη Σαουδική Αραβία και εν δυνάμει για τα Εμιράτα.

Η ενεργοποίηση των Χούθι δεν αποτελεί απλώς περιφερειακή εξέλιξη, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διασποράς απειλής. Με αυτόν τον τρόπο, το Ιράν επιδιώκει να αυξήσει το κόστος για τους αντιπάλους του, αποφεύγοντας ταυτόχρονα άμεση αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και των ενεργειακών ροών αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα. Τα κράτη του Κόλπου ενισχύουν τη συνεργασία τους με εξωτερικές δυνάμεις για την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών, ενώ εξετάζουν και εναλλακτικές ενεργειακές διαδρομές για τη μείωση της εξάρτησης από ευάλωτα σημεία.

Συνολικά, η περιοχή δεν κατευθύνεται απαραίτητα προς μια άμεση γενικευμένη σύγκρουση, αλλά προς ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης και στρατηγικής αβεβαιότητας. Τα κράτη της αραβικής χερσονήσου θα συνεχίσουν να κινούνται μεταξύ αποτροπής και διπλωματίας, επιδιώκοντας να περιορίσουν την έκθεσή τους σε έναν πόλεμο που επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα και την ασφάλειά τους.

* Ο Δρ. Μάριος Π. Ευθυμιόπουλος είναι Διευθυντής Strategy International (SI), Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Vytautas Magnus University, Kaunas