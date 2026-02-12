Κόλμπι (Πεντάγωνο): Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στη σύμπραξη, παρά στην εξάρτηση

Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τις χώρες της Ευρώπης και τον Καναδά θα καταστήσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ πιο ισότιμους εταίρους στο πλαίσιο της συμμαχίας, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι.

«Το 2025 είδαμε μια αυθεντική δέσμευση να ηγηθεί η Ευρώπη της συμβατικής άμυνας του ΝΑΤΟ», δήλωσε αυτός ο αρμόδιος για την πολιτική του Πενταγώνου πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε μαζί, να είμαστε πραγματιστές, έχουμε μια πραγματικά ισχυρή βάση για να δουλέψουμε μαζί σε σύμπραξη, για ένα ΝΑΤΟ βασισμένο στη σύμπραξη μάλλον παρά στην εξάρτηση. Πραγματικά μια επιστροφή σ' αυτό που ήταν αρχικά πρόθεση να είναι το ΝΑΤΟ», δήλωσε.