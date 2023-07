Κογκρέσο: Σε εξέλιξη ακρόαση για τους ισχυρισμούς περί εξωγήινων διαστημοπλοίων στην κατοχή των ΗΠΑ

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων πραγματοποιεί ακρόαση σχετικά με τα αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα, που συχνά αποκαλούνται "UAP" ή "UFO".

Η επιτροπή αναμένεται να ακούσει την κατάθεση τουλάχιστον τριών μαρτύρων: του David Grusch, πρώην αξιωματούχου των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, του David Fravor, πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού και Ryan Graves, του πρώην πιλότου του Πολεμικού Ναυτικού. Οι δύο τελευταίοι ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει UAPs, και ο Γκρους έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ έχουν ανακτήσει "άθικτα και μερικώς άθικτα" οχήματα μη ανθρώπινης προέλευσης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ,, και ο γερουσιαστής Μάικ Ρουντς, Ρεπουμπλικανός, εισήγαγαν μια τροπολογία στο νόμο για την εξουσιοδότηση της Εθνικής Άμυνας που θα δημιουργούσε μια επιτροπή αναθεώρησης επιφορτισμένη με τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων που σχετίζονται με τα ΑΤΙΑ.

