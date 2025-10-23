Κλιμακώνεται η ένταση Λιθουανίας - Ρωσίας: Διάβημα διαμαρτυρίας του Βίλνιους για την παραβίαση του εναέριου χώρου

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, επιτέθηκε στη Ρωσία για την παραβίαση εναέριου χώρου από μαχητικά αεροσκάφη, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας.

Ενώ ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί.

«Απόψε, ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας. Για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ετοιμότητας αεράμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί κατά της απερίσκεπτης και επικίνδυνης συμπεριφοράς», δήλωσε.

Η Λιθουανία κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας, και εξέδωσε αυστηρή διαμαρτυρία, ενώ ενημέρωσε τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, για το περιστατικό, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτό το περιστατικό δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται σαν τρομοκρατικό κράτος, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια των γειτονικών χωρών», δήλωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκίνιε στο Facebook.

«Η Λιθουανία είναι ασφαλής. Μαζί με τους συμμάχους μας, φροντίζουμε και θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό της χώρας μας», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ για περίπου 18 δευτερόλεπτα, ανακοίνωσαν οι λιθουανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανότατα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού με καύσιμα όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο, περίπου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπαίνοντας από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ισπανικά Eurofighter Typhoon που μετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ για την αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Βαλτικής απογειώθηκαν προκειμένου να τα αναχαιτίσουν και περιπολούν στην περιοχή.