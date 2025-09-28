Κίνδυνος για κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ λόγω μη ψήφισης προϋπολογισμού

Η αμερικανική κυβέρνηση κινδυνεύει να κλείσει την επόμενη εβδομάδα, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μετά την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει η τρέχουσα χρηματοδότηση, σύμφωνα με το Business Insider.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ενδέχεται να υποχρεωθούν να εργάζονται άμισθοι ή να τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ εθνικά πάρκα, μουσεία και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να ανασταλούν.

Η χρηματοδότηση της κυβέρνησης απαιτεί συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων. Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία και την προεδρία, δεν μπορούν να περάσουν μόνοι τους ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης, καθώς η Γερουσία απαιτεί 60 ψήφους για την έγκριση σημαντικών νομοσχεδίων λόγω του «κανόνα κωλυσιεργίας».

Υπάρχουν μόλις 53 Ρεπουμπλικάνοι, οπότε χρειάζονται ψήφους Δημοκρατικών για να περάσει το νομοσχέδιο. Τα δύο κόμματα προσπαθούν να εγκρίνουν ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης, ώστε να δοθεί χρόνος για την έγκριση των πλήρων προϋπολογισμών, αλλά παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι Δημοκρατικοί, υπό την πίεση της βάσης τους, χρησιμοποιούν τη διαδικασία για να αποσπάσουν παραχωρήσεις ή τουλάχιστον να δείξουν αποφασιστικότητα. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρνούνται διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα να ματαιώνεται ακόμα και προγραμματισμένη συνάντηση με τους ηγέτες της μειοψηφίας της Γερουσίας και της Βουλής.

Υπάρχουν δύο ανταγωνιστικά νομοσχέδια για την αποφυγή shutdown: των Ρεπουμπλικανών, που παρατείνει τη χρηματοδότηση έως τις 21 Νοεμβρίου και αυξάνει τη χρηματοδότηση για την ασφάλεια των νομοθετών, και των Δημοκρατικών, που χρηματοδοτεί έως τις 31 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει διατάξεις για Medicaid και τον Νόμο για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας.

Η αποτυχία συμφωνίας ενδέχεται να οδηγήσει εκατομμύρια Αμερικανούς να χάσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Κατά τη διάρκεια ενός shutdown, τα προγράμματα υποχρεωτικών δαπανών, όπως Κοινωνική Ασφάλιση, Medicare και Medicaid, συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται, ενώ οι υπάλληλοι δεν πληρώνονται έως ότου επαναληφθεί η χρηματοδότηση.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι ένα shutdown πέντε εβδομάδων το 2019 μείωσε το πραγματικό ΑΕΠ κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ενδεχόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης αποτελεί επομένως σοβαρό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα για τις ΗΠΑ.