Κίνδυνος έκρηξης λόγω διαρροής καυσίμου στο ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ στη Μεσόγειο

Το ρωσικό ντιζελοηλεκτρικό υποβρύχιο κλάσης Kilo, Novorossiysk, το οποίο ανήκει στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και βρίσκεται σε πολεμική υπηρεσία στη Μεσόγειο, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρή τεχνική βλάβη λόγω διαρροής καυσίμου, η οποία έχει δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο έκρηξης. αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι The Economic Times.

Το υποβρύχιο, μήκους 242 ποδιών και με πλήρωμα 52 ατόμων, αναγκάστηκε πρόσφατα να αναδυθεί κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, καθώς τα τεχνικά προβλήματα το εμπόδιζαν να παραμείνει βυθισμένο.

Σύμφωνα με το δημοσιεύματα της εφημερίδας The Sun, ζημιά στο σύστημα καυσίμου έχει προκαλέσει διαρροή απευθείας στο αμπάρι, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση καυσίμου και τη δημιουργία ιδιαίτερα ασταθούς κατάστασης στο εσωτερικό του σκάφους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήρωμα δεν διαθέτει τα απαραίτητα ανταλλακτικά ούτε εξειδικευμένους τεχνικούς για την επισκευή της βλάβης.

Το κανάλι Telegram VChk-OGPU, γνωστό για διαρροές από ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, προειδοποίησε ότι η μόνη επιλογή του πληρώματος ενδέχεται να είναι η απευθείας απόρριψη του συσσωρευμένου καυσίμου στη Μεσόγειο, προκειμένου να αποφευχθεί καταστροφική έκρηξη.

Το Novorossiysk έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πυραύλους κρουζ Kalibr με πυρηνική ισχύ, στοιχείο κρίσιμο για τις επιθετικές δυνατότητες του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Μπορεί να παραμείνει σε κατάδυση έως και 45 ημέρες, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική του αξία.

Το περιστατικό ξυπνά ανησυχητικές μνήμες από την καταστροφή του υποβρυχίου Κουρσκ το 2000, όταν δυσλειτουργία στο σύστημα πρόωσης τορπιλών προκάλεσε εκρήξεις που βύθισαν το υποβρύχιο κλάσης Oscar II και στοίχισαν τη ζωή σε 118 ναύτες.

Αν και τα προβλήματα του Novorossiysk είναι διαφορετικής φύσης, ο κίνδυνος έκρηξης εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Αξιωματούχοι του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού παρακολουθούν στενά το σκάφος, το οποίο έχει συμμετάσχει σε περιφερειακές αναπτύξεις, μεταξύ αυτών και σε περιπολίες μέσω της Μάγχης.

Το Novorossiysk ανήκει στην ίδια κατηγορία με το υποβρύχιο Ροστόφ επί του Ντον, το οποίο φέρεται να καταστράφηκε από ουκρανικές δυνάμεις τον Αύγουστο του 2024. Και τα δύο υποβρύχια θεωρούνται καίρια στοιχεία του ρωσικού υποβρυχιακού στόλου με δυνατότητα πυρηνικής ισχύος.