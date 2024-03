Κίνα: Συλλυπητήρια Σι στον Πούτιν μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έστειλε συλλυπητήρια στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, λέγοντας ότι η Κίνα αντιτίθεται σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας και καταδικάζει σθεναρά αυτές τις επιθέσεις.

«Η Κίνα υποστηρίζει σταθερά τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης να διατηρήσει την εθνική ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Όλα ξεκίνησαν, όταν ένοπλοι, με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κατάμεστο Crocus City Hall - μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας - και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion.

Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

The Roof of the Crocus Concert Hall has reportedly now begun to Collapse due to the ongoing Fire, while at least 150 Concertgoers are still said to be Trapped inside of the Building.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

More videos appear from the first seconds of the terror attack in Moscow.



The people who "froze" by the pillar look a lot like the victims seen lifeless on the floor in a later video

People smashing a window to be able to escape from the shopping mall where the terror attack in Moscow was taking place.



Then they decide to hang around outside the building

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.