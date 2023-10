Κίνα: Πέθανε κορυφαίος επιδημιολόγος που πρωτοστάτησε στη μάχη κατά της Covid

Ο Γου Ζουνγιού επικεφαλής του «ΚΕΕΛΠΝΟ» της Κίνας, γνωστός εμπειρογνώμονας επιδημιολογίας, πέθανε, ανέφεραν την Παρασκευή τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Wu Zunyou, China’s renowned epidemiologist from Chinese Center for Disease Control and Prevention who had fought COVID-19 together with Chinese people in the past three years, died on Friday, the GT learnt. He had been diagnosed with pancreatic cancer. pic.twitter.com/a16340D2m7