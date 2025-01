Κίνα: Οκτώ νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες σε πυρκαγιά (vids)

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγορά οπωρολαχανικών και άλλων προϊόντων στην επαρχία Χεμπέι, στη βόρεια Κίνα, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

JUST IN: A fire broke out at a food market in China.



It was reported that 8 people lost their lives and 15 others were injured in the fire. pic.twitter.com/mTsCAAQ3tc