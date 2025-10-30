Κίνα: Επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ στη χώρα και την αναστολή των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα του χρόνου, επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, μετά τις συνομιλίες που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο.

Παράλληλα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι δέχθηκε να αναστείλει για έναν χρόνο τους περιορισμούς που έθεσε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου σε διάφορες εξαγωγές, μεταξύ των οποίων και αυτές των σπάνιων γαιών, μια κίνηση που είχε προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα θα αναστείλει για έναν χρόνο την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου εξαγωγών που ανακοινώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου και θα εξετάσει και θα βελτιώσει συγκεκριμένα σχέδια», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν να παρατείνουν την προσωρινή ανακωχή στον εμπορικό τους πόλεμο για έναν χρόνο με βάση συμφωνία στην οποία κατέληξαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μαλαισία την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα οι ομάδες διαπραγματευτών των δύο χωρών κατέληξαν σε συναίνεση για ζητήματα όπως η φαιντανύλη και η επέκταση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, ενώ συμφώνησαν να επιλύσουν θέματα που άπτονται του TikTok.