Κίεβο: Ζητεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 100-120 χιλιομέτρων στη Ρωσία μεταπολεμικά

Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 100-120 χιλιομέτρων στο εσωτερικό της Ρωσίας κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία αξιώνει το Κίεβο ως μέρος μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Η ζώνη θα ήταν απαραίτητη για την προστασία των ουκρανικών περιοχών από τους βομβαρδισμούς, έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, Μιχαϊλο Ποντόλιακ.

The key topic of the post-war settlement should be the establishment of safeguards to prevent a recurrence of aggression in the future. To ensure real security for residents of Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia, Luhansk, and Donetsk regions and protect them from shelling, it…