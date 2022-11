Κίεβο: Κατηγορεί τη Μόσχα ότι στέλνει Αφρικανούς κρατούμενους στο μέτωπο

Το Κίεβο κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα ότι στέλνει στο μέτωπο στην Ουκρανία Αφρικανούς κρατούμενους στη Ρωσία, μετά τον θάνατο ενός φοιτητή από τη Ζάμπια στη μάχη, ο οποίος εξέτιε την ποινή του σε φυλακή κοντά στη Μόσχα.

«Ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν στέλνει Αφρικανούς πολίτες κρατούμενους στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία», κατήγγειλε στο Twitter ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Όλεγκ Νικολένκο.

Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1