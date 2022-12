Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων πραγματοποίησε νωρίς το πρωί η Ρωσία στην Ουκρανία με εκρήξεις να σημειώνονται στο Κίεβο και στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας και τρεις ανθρώπους να τραυματίζονται στην πρωτεύουσα μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι 14 ετών.

A video of a downed rocket in the #Kyiv region. pic.twitter.com/aOxc8UM0fm

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου, Μιχαίλο Ποντόλιακ, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πάνω από 120 πυραύλους σε διάφορα κύματα στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας και συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής ακούγονταν σε όλη τη χώρα.

Εκρήξεις καταγράφηκαν εκτός από το Κίεβο, στο Ζιτομίρ, και την Οδησσό, ενώ αναγγέλθηκαν διακοπές ρεύματος σε Οδησσό και Ντνιπροπετρόφσκ.

In #IvanoFrankivsk region, a missile hit a residential house, but did not explode. pic.twitter.com/bUV8LBgcJ6