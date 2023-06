Κένυα: Τουλάχιστον 48 νεκροί σε τροχαίο - Φορτηγό έχασε τον έλεγχο

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Λοντιάνι, στη δυτική Κένυα, το βράδυ της Παρασκευής, όταν φορτηγό που μετέφερε εμπορευματοκιβώτιο φορτίου ξέφυγε από τον δρόμο και έπεσε πάνω σε πολλά οχήματα, δήλωσαν η αστυνομία και μάρτυρες.

Πλάνα του δυστυχήματος που μετέδωσαν οι τοπικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί έδειχναν τα στραπατσαρισμένα συντρίμμια αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μαζί με κατεστραμμένα μικρά λεωφορεία και φορτηγά.

Ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας Τομ Οντέρα δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 48 το βράδυ της Παρασκευής.

78 people feared dead after trailer is said to have rammed into an awaiting matatu, boda boda riders and traders at the busy Londiani junction.



