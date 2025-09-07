Κέλογκ: Η Ρωσία δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο
AP /Evgeniy Maloletka, File
AP /Evgeniy Maloletka, File

Κέλογκ: Η Ρωσία δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο

07/09/2025 • 21:04
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
07/09/2025 • 21:04
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο δεν δείχνει ότι η Μόσχα επιθυμεί να τερματιστεί διπλωματικά ο πόλεμος.

«Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, ο νυχτερινός βομβαρδισμός στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση με την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή από τον Λευκό Οίκο 

 

ΚΙΘ ΚΕΛΟΓΚ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα