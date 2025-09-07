Κέλογκ: Η Ρωσία δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο δεν δείχνει ότι η Μόσχα επιθυμεί να τερματιστεί διπλωματικά ο πόλεμος.

«Η Ρωσία φαίνεται ότι κλιμακώνει, με τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, πλήττοντας τα γραφεία του υπουργικού συμβουλίου στο Κίεβο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η επίθεση δεν είναι ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», πρόσθεσε.

The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025

Σημειώνεται ότι, ο νυχτερινός βομβαρδισμός στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση με την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή από τον Λευκό Οίκο