Καύσωνας στην Ιταλία: Πόλεις πιο ζεστές και από την Αφρική

Δεκαέξι μεγάλες ιταλικές πόλεις τέθηκαν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα, όπως η Μπολόνια, η Φλωρεντία, η Ρώμη, το Κάλιαρι στη Σαρδηνία, το Παλέρμο και η Κατάνια στη Σικελία, με μετρήσεις υπό σκιάν να αναμένονται γύρω στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν κοντά στους 40.

Στις 13:00 τοπική ώρα η θερμοκρασία στη Ρώμη ήταν 34°C.

Italy heatwave? Maximum temperature recorded in Italy today for many were quite typical for July, eg Rome (Ciampino) reached 33.5C - a figure that was exceeded 20 times last July! Extreme heat arrives much more widely next week with temperatures up to about 46C in south Sardinia. pic.twitter.com/61oT5oI1I6