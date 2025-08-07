Κατηγορείται στρατιωτικός των ΗΠΑ - Αποπειράθηκε να δώσει πληροφορίες στη Ρωσία για άρμα μάχης   

Συνελήφθη νεαρός Αμερικανός στρατιωτικός την Τετάρτη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη επειδή αποπειράθηκε να διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες για το κύριο άρμα μάχης του στρατού ξηράς των ΗΠΑ. Ο λόγος για τον 22χρονο Τέιλορ Άνταμ Λι, ο οποίος πρόκειται να δικαστεί επειδή «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης σε πρόσωπο που πιστεύεται ότι είναι αξιωματικός ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, με αντάλλαγμα τη ρωσική υπηκοότητα», όπως τόνισε σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Ρομάν Ροζάφσκι, βοηθός διευθυντής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI.

«Η σημερινή σύλληψη είναι μήνυμα προς οποιονδήποτε σκέφτεται να προδώσει τις ΗΠΑ – ιδίως όσους υπηρετούν κι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν την πατρίδα μας», πρόσθεσε. Ο στρατιωτικός Λι, από την πόλη Ελ Πάσο, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, υπηρετούσε στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, στο στρατόπεδο Fort Bliss.

Φέρεται να επιδίωξε να διαβιβάσει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας τεχνικά χαρακτηριστικά του άρματος μάχης M1Α2 Abrams, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο νεαρός φέρεται ακόμη να έδωσε κάρτα μνήμης γεμάτη έγγραφα σε πρόσωπο που πίστευε πως είναι «αντιπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης» σε συνάντηση τον Ιούλιο, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Το 2021, πρώην «πράσινος μπερές», μέλος μονάδας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού ξηράς, που παραδέχτηκε πως τον προσέγγισαν πράκτορες της Μόσχας τα χρόνια του 1990 και ότι αποκάλυψε στρατιωτικά μυστικά, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 και πλέον ετών.