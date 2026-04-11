Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο: Νεκρός ανασύρθηκε ένας εγκλωβισμένος, τρεις οι τραυματίες (pics)

Νεκρός ανασύρθηκε, λίγο μετά τις 17:30, ένας εγκλωβισμένος στα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας, τμήμα της οποίας κατέρρευσε στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Λεμεσό της Κύπρου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με το philenews, υπάρχουν πληροφορίες για έναν ακόμη εγκλωβισμένο, ενώ τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές, λόγω της Αναστάσεως.

Αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με το κυπριακό μέσο, ότι, βάσει των μαρτυριών των ίδιων των ενοίκων η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κέττης, ανέφερε ότι οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν άμεσα με ομάδες και οχήματα διάσωσης. Επιπρόσθετα, κλήθηκε για ενίσχυση η ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), ενώ ενεργοποιήθηκε και η ομάδα ΣμηΕα της Υπηρεσίας για εναέριους ελέγχους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Πηγή: Philenews

