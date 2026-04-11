Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο - Ένας εγκλωβισμένος, τρεις τραυματίες (pics)

Κατέρρευσε μέρος κτηρίου στην περιοχή Γερμασόγειας στην Κύπρο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα διώροφο κτίριο και έναν εγκλωβισμένο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει εγκλωβισμένος και στο σημείο σπεύδει ομάδα της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με το philenews, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές, λόγω της Αναστάσεως.

Πηγή: Philenews

