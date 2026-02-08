Κατάρρευση πολυκατοικίας στον Λίβανο: Τουλάχιστον έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν και επτά άλλα τραυματίστηκαν όταν δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου την Κυριακή, ενώ περισσότερα άτομα έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν ανέφερε πόσα άτομα ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπάνε της βόρειας πόλης.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας του Λιβάνου δήλωσε ότι στα κτίρια που κατέρρευσαν ζούσαν 22 άτομα.

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής ανασύρει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Η Μπαμπ αλ-Ταμπανέ είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν εδώ και χρόνια κρατική αδιαφορία και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.