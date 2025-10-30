Κατάρρευση κτηρίου στην Τουρκία: Νεκροί και οι γονείς – Μόνο η κόρη της οικογένειας επέζησε

Ένα επταώροφο κτήριο διαμερισμάτων στη βορειοδυτική πόλη Γκέμπζε στην Τουρκία κατέρρευσε νωρίς την Τετάρτη, παγιδεύοντας μια οικογένεια πέντε ατόμων στα συντρίμμια και σκοτώνοντας τέσσερα από αυτά.

Το κρατικό κανάλι ειδήσεων TRT ταυτοποίησε τους νεκρούς ως μέλη της οικογένειας Bilir: ο πατέρας Levent, 43 ετών, η μητέρα Emine, 37 ετών, η κόρη Hayrunnisa, 14 ετών, και ο γιος Muhammed Emir, 12 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το προσωπικό διάσωσης έσωσε τη μεγαλύτερη αδερφή, τη 18χρονη Dilara Bilir, και ανέσυρε τα σώματα των μικρότερων παιδιών μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αλλά η αναζήτηση των γονέων συνεχίστηκε. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Άκτας είπε στους δημοσιογράφους το πρωί της Πέμπτης ότι τα σώματα των γονέων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το TRT ανέφερε ότι 627 διασώστες αναπτύχθηκαν στον χώρο.

Ενώ η κρατική υπηρεσία ειδήσεων Anadolu Agency δήλωσε ότι η αιτία της κατάρρευσης ήταν άγνωστη, ο δήμαρχος Zinnur Büyükgöz υπέθεσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή του μετρό που βρίσκεται κοντά.

Το Γκέμπζε βρίσκεται επίσης κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τον σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους συνολικά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η αποτυχία της Τουρκίας να εφαρμόσει σύγχρονους οικοδομικούς κανονισμούς εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς.