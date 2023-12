Kαταιγίδα στην ανατολική Αυστραλία: Δέκα νεκροί

Στους δέκα ανέρχονται μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σφοδρών καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ανατολική ακτή της Αυστραλίας τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων –μεταξύ των θυμάτων, ένα κοριτσάκι. Στην περιοχή της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας, σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την Τετάρτη (27/12) επιχειρήσεις για να εντοπίσουν αγνοούμενους, ενώ πάνω από 90.000 νοικοκυριά συνεχίζουν ακόμη να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα θύματα, ανάμεσά τους κοριτσάκι εννιά ετών, εντοπίστηκαν στις πολιτείες Κουίνσλαντ και Βικτόρια, τις οποίες σαρώνουν από προχθές σφοδρές βροχές και ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει δέντρα και να σημειωθούν ξαφνικές πλημμύρες.

Πλεούμενο με ένδεκα επιβαίνοντες ανατράπηκε κοντά στην Μπρισμπέιν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμό δυο άνθρωποι. Η αστυνομία αναζητεί μέλος του πληρώματος που αγνοείται.

«Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν τραγικές εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθηκών», συνόψισε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Καταρίνα Κάρολ, η αρχηγός της αστυνομίας της Κουίνσλαντ.

Σωστικά συνεργεία «ανησυχούν πολύ» για 46χρονη που παρέσυραν ορμητικά σε αγωγό απορροής ομβρίων υδάτων στην Γκίμπι (ανατολικά) και παραμένει άφαντη. Άλλες δυο γυναίκες παρασύρθηκαν από τα νερά μαζί με εκείνην. Μια επέζησε, η δεύτερη είναι νεκρή.

