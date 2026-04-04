Καταδίκη των επεισοδίων έξω από τη διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΑΕ στη Δαμασκό

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν σήμερα αυτό που περιέγραψαν ως «ταραχές, πράξεις βανδαλισμού και επιθέσεις» έξω από τη διπλωματική αντιπροσωπεία τους, αλλά και από την κατοικία του επικεφαλής της αποστολής τους στη Δαμασκό.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν τη Συρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να ασφαλίσει την πρεσβεία και το προσωπικό της, να διερευνήσει τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό και να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ σε μία ανακοίνωσή του.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνουν διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από την πρεσβεία.