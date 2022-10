«Καρατομήθηκε» ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Κουάσι Κουαρτένγκ - μετά από λιγότερο από έξι εβδομάδες στη θέση του - απολύθηκε, μετέδωσε την Παρασκευή το BBC.

Ο Κουαρτένγκ δεν είναι πλέον επικεφαλής του Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, με το Reuters να αναφέρει ότι έρχεται ως εξέλιξη καθώς οι τεράστιες φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης πυροδότησε αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε ανάρτησή του στο twitter επιβεβαίωσε την είδηση παραίτησής του λέγοντας ότι «Μου ζητήσατε να κάνω στην άκρη ως υπουργός σας των Οικονομικών. Δέχθηκα».

Η απομάκρυνσή του έρχεται μετά τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες αποπέμφθηκε πριν από μια συνέντευξη Τύπου της Τρας όπου αναμένεται να καταργήσει τμήματα του οικονομικού πακέτου της κυβέρνησης στην προσπάθεια να επιβιώσει από την πολιτική αναταραχή και την αναταραχή στις αγορές που καθηλώνουν τη χώρα.

"Είναι σημαντικό τώρα να προχωρήσουμε μπροστά για να υπογραμμίσουμε τη δέσμευση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο είναι κρίσιμης σημασίας για αυτό τον σκοπό, και ανυπομονώ να υποστηρίξω εσάς και τον διάδοχό μου προκειμένου να το επιτύχουμε από τα πίσω έδρανα", του κοινοβουλίου, είπε ο Κουάρτενγκ.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Κουάσι Κουαρτένγκ έβαλε πρώτο το εθνικό συμφέρον παραιτούμενος από τη θέση του υπουργού Οικονομικών μετά από λιγότερο από έξι εβδομάδες στη θέση του.

«Σέβομαι βαθύτατα την απόφαση που λάβατε σήμερα. Έχετε θέσει το εθνικό συμφέρον πρώτα», ανέφερε ο Τρας σε επιστολή της προς τον Κουαρτένγκ. «Γνωρίζω ότι θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε την αποστολή που μοιραζόμαστε για την επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών φόρων, υψηλών μισθών και υψηλής ανάπτυξης».

Πληροφορίες που μεταδίδει δημοσιογράφος των Times ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ αναμένεται να είναι το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Κουάσι Κουαρτένγκ στη θέση του νέου υπουργού Οικονομικών.

«Πολλές πηγές μου λένε τώρα ότι ο Τζέρεμι Χαντ θα είναι ο νέος καγκελάριος, αν και δεν έχω ακόμη επίσημη επιβεβαίωση», ανέφερε στο Twitter ο Στίβεν Σουίνφορντ, Πολιτικός Συντάκτης στην εφημερίδα Times.

Multiple sources are now telling me that Jeremy Hunt will be the new chancellor, although I’ve not had official confirmation yet



It’s being complicated by the fact he’s out of the country



Hunt was one of Sunak’s most prominent backers