Καναδάς: Ξεκίνησε η απεργία 4.300 εργαζόμενων στην General Motors

Σχεδόν 4.300 εργαζόμενοι σε εργοστάσια στον Καναδά της αυτοκινητοβιομηχανίας General Motors ξεκίνησαν σήμερα απεργία, ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κλάδου στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το συνδικάτο Unifor.

Η απεργία ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυκτα και αφορά τρία εργοστάσια στο Οντάριο, διευκρίνισε το συνδικάτο σε ανάρτησή του στον ιστότοπό του. Οι κινητοποιήσεις αποφασίστηκαν μετά την αποτυχία των συνομιλιών με τη διεύθυνση, εξήγησε το Unifor το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στα εργοστάσια των αυτοκινητοβιομηχανιών στον Καναδά.

«Η επιχείρηση εξακολουθεί να μην απαντά στα αιτήματά μας αναφορικά με τις συντάξεις» και τους συμβασιούχους, εξήγησε το συνδικάτο.

Από την πλευρά της η General Motors ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι είναι «απογοητευμένη που δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει μέχρι τώρα συμφωνία για νέα συλλογική σύμβαση». Ωστόσο, «κάναμε πολύ θετικές προόδους σε βασικά σημεία τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε.

BREAKING: Workers at General Motors’, $GM, Canadian plants are going on strike after contract negotiations with the union representing about 4,300 employees failed to bring an agreement