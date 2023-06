Καναδάς: Πάνω από 27 εκατ. στρέμματα κάηκαν το 2023 σε 200 ενεργές πυρκαγιές (vid)

Στάχτη έγιναν περισσότερα από 27 εκατομμύρια στρέμματα στον Καναδά το 2023, έκταση οκταπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι αρχές της χώρας, την οποία σαρώνουν περισσότερες από 200 ενεργές πυρκαγιές.

Μετά τον δυτικό Καναδά και της επαρχίες Αλμπέρτα και Σασκάτσουαν στις αρχές Μαΐου, ήρθε η σειρά των ανατολικών περιοχών και της επαρχίας της Νέας Σκωτίας να πληγούν από «πρωτοφανείς φωτιές».

Η κυβέρνηση έστειλε τον στρατό σήμερα στη Νέα Σκωτία για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και περισσότεροι πυροσβέστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα φθάσουν στην περιοχή για την κατάσβεσή τους στις αρχές του καλοκαιριού, ανακοίνωσε ο Καναδός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ.

«Οι καιρικές συνθήκες σε αυτήν τη χρονική περίοδο είναι απολύτως πρωτοφανείς και προφανώς αποτελούν λόγο ανησυχίας», δήλωσε. Σήμερα μαίνονται 211 δασικές πυρκαγιές στη χώρα και 82 είναι εκτός ελέγχου, διευκρίνισε.

Η έλευση ενός κύματος καύσωνα και σφοδρών ανέμων στα ανατολικά θα μπορούσε να προκαλέσει «ακραία συμπεριφορά των πυρκαγιών», σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Στη Νέα Σκωτία, που είναι το επίκεντρο όλων των ανησυχιών τις τελευταίες ημέρες, 16 πύρινα μέτωπα παρέμεναν ενεργά σήμερα. Ένα εξ αυτών έφθασε στο προάστιο της μεγαλύτερης πόλης της επαρχίας, του Χάλιφαξ, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν περιοχές βορειοδυτικά της πόλης και 16.000 άνθρωποι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Η φωτιά φαίνεται ότι πλέον έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Ωστόσο μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη λίμνη Μπάρινγκτον παραμένει εκτός ελέγχου αφού κατέκαψε 200.000 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί στην επαρχία.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή αυτή στις αρχές της εβδομάδας, δεδομένης της εξάπλωσης των πυρκαγιών.

«Είμαστε πολύ μακριά από το να ξεμπλέξουμε. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε μια πολύ επικίνδυνη και ασταθή κατάσταση. Χρειαζόμαστε τη Μητέρα Φύση στο πλευρό μας σε αυτό», δήλωσε ο Ντέιβιντ Στιβς, του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Νέας Σκωτίας.

