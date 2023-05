Καναδάς: Ο στρατός στη μάχη των δασικών πυρκαγιών στην Αλμπέρτα (vid)

Ο Καναδάς έστειλε τον στρατό για να βοηθήσει τις αρχές της επαρχίας Αλμπέρτα να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή και έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 4.100.000 στρέμματα, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό έγραψε χθες στο Twitter: «Οι καναδικές δυνάμεις θα βοηθήσουν τους πυροσβέστες και θα προσφέρουν εναέριες μεταφορές, θα συμμετάσχουν στην απομάκρυνση κατοίκων από απομονωμένες περιοχές και θα προστατεύσουν ανθρώπους».

Update for Albertans: We’ve approved the province’s request for federal assistance. @CanadianForces are going to provide firefighting support and airlift resources, assist with the evacuation of isolated communities, and help keep people safe. We’ll continue to be here for you.