Καναδάς: Μεγάλη δασική πυρκαγιά κοντά στο Χάλιφαξ - Περίπου 18.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε προάστια του Χάλιφαξ στον ανατολικό Καναδά, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Μάικ Σάβατζ είπε ότι η εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης που εκδόθηκε χθες Κυριακή αφορούσε περίπου 18.000 κατοίκους των περιοχών Χάμοντς Πλέινς, Άπερ Ταντάλον και Πόκγουοκ.

Our Field Operations team is assisting @HFXFirefighters impacted by the growing #wildfire situation.



Our thoughts are with all impacted by these devastating fires and with crews who are fighting to save homes & businesses in affected areas. #Halifaxfire https://t.co/XABheossnb