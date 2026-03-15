Καναδάς: Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Αρκτική, τόνισε ο Κάρνεϊ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, υπογράμμισε την Κυριακή πως η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Αρκτικής είναι η Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Κάρνεϊ έγιναν από τον Όσλο της Νορβηγίας, στο πλαίσιο συνάντησης του Καναδού ηγέτη με ομολόγους τους από χώρες της Σκανδιναβίας.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, σημείωσε από την πλευρά του πως οι σκανδιναβικές χώρας και ο Καναδάς χρειάζεται μια ισχυρή παρουσία του NATO στην Αρκτική.

Οι πρωθυπουργοί της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας και του Καναδά, που συναντήθηκαν στο Όσλο, δήλωσαν ότι στόχος τους είναι να ενισχύσουν τη συλλογική άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητά τους, συνεργαζόμενοι στενότερα στον τομέα των αμυντικών προμηθειών.

«Όλοι συμφωνούμε ότι αν ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα μεμονωμένα ή χωρίς συντονισμό, δεν θα είναι αποδοτικό για τους φορολογούμενους. Επίσης, δεν θα προστατεύσει τον λαό μας όσο θα έπρεπε», δήλωσε ο Κάρνι στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των έξι χωρών. «Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε πολλές προμήθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες... αλλά σε όλες τις περιπτώσεις θα επιδιώξουμε να προμηθευόμαστε πολύ περισσότερα μέσω συνεργασιών. Και το φάσμα των χωρών με τις οποίες μπορούμε να συνεργαστούμε είναι πολύ ευρύτερο», είπε ο Κάρνεϊ.

Οι πρωθυπουργοί δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν. «Η παλιά παγκόσμια τάξη έχει χαθεί και πιθανότατα δεν θα επιστρέψει», δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν.

«Επομένως, πρέπει να χτίσουμε κάτι νέο και πρέπει να είναι μια παγκόσμια τάξη που θα βασίζεται στις αξίες που εκπροσωπούμε», είπε. Η βαθύτερη συνεργασία θα συμβάλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, ο οποίος φιλοξένησε τη συνάντηση.