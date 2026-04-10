Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης προειδοποίησε ότι τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν «συστημικές» ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν πλήρως εντός τριών εβδομάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή, επικαλούμενο επιστολή της βιομηχανικής ομάδας.

Στην επιστολή, σύμφωνα με τους FT, ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας προειδοποίησε για «αυξανόμενες ανησυχίες της αερολιμενικής βιομηχανίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, καθώς και για την ανάγκη για προληπτική παρακολούθηση και δράση από την ΕΕ».

«Εάν η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν επαναληφθεί με σημαντικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστηματική έλλειψη καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», πρόσθεσε.

Ο κ. Τζιτζικώστας σχυρίστηκε επίσης ότι η επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδος αιχμής «όταν τα αεροπορικά ταξίδια ενεργοποιούν ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα στο οποίο βασίζονται πολλές οικονομίες» έχει επιδεινώσει αυτούς τους φόβους.

Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τη δελτίο καυσίμων, αν και οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων μπορεί επίσης να οδηγήσει στην ακύρωση ορισμένων δρομολογίων, καθώς καθίστανται ασύμφορα.

Ακόμα κι αν ανοίξουν πάλι τα Στενά του Ορμούζ, ο τομέας των αεροπορικών εταιρειών μπορεί να χρειαστεί μήνες για να ανακάμψει, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο τα καλοκαιρινά σχέδια των τουριστών.