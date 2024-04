Κάμερον σε Τεχεράνη: Δεν πρέπει να σύρετε τη Μέση Ανατολή σε μια ευρύτερη σύγκρουση

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε την Πέμπτη ότι κατέστησε σαφές στον Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να σύρει τη Μέση Ανατολή σε μια ευρύτερη σύγκρουση, μετά τις απειλές της Τεχεράνης προς το Ισραήλ.

«Σήμερα κατέστησα σαφές στον υπουργό Εξωτερικών Αμίρ-Αμπντολαχιάν ότι το Ιράν δεν πρέπει να σύρει τη Μέση Ανατολή σε μια ευρύτερη σύγκρουση», έγραψε ο Κάμερον στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ανησυχώ βαθύτατα για το ενδεχόμενο ενός λανθασμένου υπολογισμού που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βία. Το Ιράν θα πρέπει αντιθέτως να εργαστεί για την αποκλιμάκωση και να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις».

