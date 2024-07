Κάμαλα Χάρις για ντιμπέιτ με Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι έτοιμη

Η Κάμαλα Χάρις κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υπαναχωρεί για το ντιμπέιτ, ενώ η ίδια με ανάρτησή της στο X, δηλώνει πως είναι έτοιμη.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της, κατηγορεί τον Ντόναλντ Τράμπ ότι ενώ συμφώνησε για τη διεξαγωγή της τηλεμαχίας στις 10 Σεπτεμβρίου, τώρα φαίνεται πως υπαναχωρεί.

Trump agreed on a September 10th debate.



It now appears he's backpedaling.



Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.



I'm ready. So let's go.