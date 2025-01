Καλιφόρνια: Νέα εστία φωτιάς στο βόρειο Λος Άντζελες - Πραγματοποιούνται εκκενώσεις περιοχών (pics&vid)

Μια ταχέως αναπτυσσόμενη πυρκαγιά ξέσπασε περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες, την Τετάρτη (22/01), καίγοντας 3.407 στρέμματα (5,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα), ενώ δύο μεγάλες πυρκαγιές που έκαιγαν στη μητροπολιτική περιοχή για περισσότερες από δύο εβδομάδες τέθηκαν υπό έλεγχο, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής.

🚨 NEW: A new fire is raging in Los Angeles, the Hughes Fire, now over 100+ acres. Evacuation orders are in effect. pic.twitter.com/JLMv761CPe

Η εστία της νέας φωτιάς βρίσκεται κοντά στη λίμνη Κάστεϊκ και η επέκτασή της είναι γρήγορη, κάτι που σύμφωνα με τους New York Times, έχει οδηγήσει σε εκκενώσεις περιοχών.

Σύμφωνα με το FOX, η φωτιά κινείται προς κατοικημένη περιοχή, με τους κατοίκους να βρέχουν τα σπίτια τους με λάστιχα και να περιμένουν έως ότου τους πει η αστυνομία να απομακρυνθούν. Όπως αναφέρει το Reuters, ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό εντολή εκκένωσης δεν διευκρινίστηκε. Περίπου 18.600 άνθρωποι ζουν στην κοινότητα Κάσταϊκ.

Σχολεία έχουν ήδη ακυρώσει τα μαθήματά τους και οι κάτοικοι στη λίμνη Καστέικ αποχωρούν μαζικά για προληπτικούς λόγους, μετά τα όσα έζησε πριν από λίγες εβδομάδες η περιοχή. Οι κάτοικοι κατευθύνονται στην περιοχή Βαλέντσια, μια κωμόπολη στην Σάντα Κλαρίτα, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειότερα του Λος Άντζελες.

JUST IN: A massive new fire errupts near the Los Angeles County community of Castaic, already growing to over 1000 acres.



"This is something to be concerned about."



The Hughes Fire was first reported around 11:00 am.



The California Department of Forestry and Fire Protection… pic.twitter.com/aIKzkpGaFm