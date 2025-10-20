Κάλας: Το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι πιθανό να εγκριθεί αυτή την εβδομάδα

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει πως το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι πιθανό να εγκριθεί αυτή την εβδομάδα.

Πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, πρόσθεσε επίσης ότι η πιθανή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Βουδαπέστη «δεν είναι ευχάριστη», αναφέρει το Reuters.

Arrival and doorstep by @kajakallas, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, at the #FAC taking place on 20 October 2025 in #Luxembourg.https://t.co/aJT9HlbAh5 — EU Council Newsroom (@EUCouncilTVNews) October 20, 2025

Η Κάγια Κάλας ρωτήθηκε αν είναι σωστό να έρθει ο Πούτιν στην ΕΕ καθώς επίκειται η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη. «Δεν είναι ωραίο να βλέπουμε κάποιον με ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ να επισκέπτεται ευρωπαϊκή χώρα», απάντησε, αναφορικά και με το ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που ισχύει για τον πρόεδρο της Ρωσίας.

«Το θέμα είναι αν θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση. Έχουμε πει ξεκάθαρα πως η Ρωσία διαπραγματεύεται μόνο όταν δέχεται πίεση, οπότε ελπίζουμε ότι και ο Τραμπ θα ασκήσει πίεση. Βλέπουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά δεν βλέπουμε από τη ρωσική πλευρά πραγματική πρόθεση για ειρήνη», τόνισε προσθέτοντας: «Αν οι ΗΠΑ χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να πιέσουν τη Ρωσία να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε αυτό είναι καλό. Αν η Ρωσία σταματήσει τον πόλεμο, τότε βεβαίως είναι καλό», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν δημοσίευσε επίσημα την Παρασκευή την πρόταση της προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, στο πλαίσιο των πιέσεων της ΕΕ προς τη Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία που μαίνεται για εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε πως «θέλουμε η Ρωσία να αποχωρήσει από το πεδίο της μάχης και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και αυτός είναι ο τρόπος για να δοθεί μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη».

«Η Ρωσία δείχνει το πλήρες μέγεθος της περιφρόνησής της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Έτσι, αυξάνουμε την πίεση. Με τη 19η δέσμη κυρώσεων που καλύπτουν την ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τους εμπορικούς περιορισμούς», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, προσερχόμενος στο συμβούλιο δήλωσε ότι «δεν υπάρχει θέση για τον Πούτιν σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα». «Το μόνο μέρος για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι η Χάγη, μπροστά στο δικαστήριο», είπε.

Μεταξύ των προτάσεων της Κομισιόν -που πρέπει να επικυρωθούν από τις χώρες της ΕΕ- είναι η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, ένα χρόνο νωρίτερα από τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.