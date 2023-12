Kακοκαιρία Γκέριτ: Τρεις νεκροί στη βόρεια Αγγλία - Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά στη Σκωτία (vids)

Τρεις άνδρες βρέθηκαν νεκροί σήμερα, παγιδευμένοι σε ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από ποταμό στη βόρεια Αγγλία, η οποία πλήττεται, όπως και άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, από την καταιγίδα Γκέριτ που προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούσαν από το μεσημέρι το όχημα που έπεσε στον ποταμό Εσκ, κοντά στην πόλη Γκλέισντεϊλ. Λίγο μετά τις 17.00 (ώρα Ελλάδας) πυροσβέστες το εντόπισαν μέσα στον ποταμό. «Δυστυχώς οι τρεις άνδρες που επέβαιναν σε αυτό είναι νεκροί» ανέφερε η αστυνομία του Βόρειου Γιορκσάιρ.

Ένας άλλος άνδρας που προσπάθησε να τους βοηθήσει ανασύρθηκε σώος και είναι καλά. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή «καθιστούν επικίνδυνη την οδική κυκλοφορία».

