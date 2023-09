Κακοκαιρία Daniel: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη θεομηνία στη Λιβύη (pics&vids)

Επιζώντες από τις πλημμύρες στη Λιβύη περιέγραψαν ότι άκουσαν μια έκρηξη όταν έσπασε το ένα από τα δύο φράγματα στην Ντέρνα και ένα τσουνάμι έπνιξε την πόλη, με το νερό να ανεβαίνει μέχρι και τον τρίτο όροφο των κτιρίων. Κάποιοι σώθηκαν πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα, άλλοι έμειναν επί ώρες μέσα στα πλημμυρισμένα διαμερίσματά τους, με το νερό να φτάνει σχεδόν στο ταβάνι.

Στην είσοδο της Ντέρνα, μιας πόλης 100.000 κατοίκων στην ανατολική Λιβύη, μια ομάδα διασωθέντων αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς τα σπίτια τους καταστράφηκαν. Πολλοί φορούσαν πιτζάμες και παντόφλες, αφού δεν πρόλαβαν να αλλάξουν ρούχα: έφυγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν για να σωθούν.

Ο Ράτζα Σάσι, 39 ετών, έφυγε μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους όταν το νερό έφτασε στον επάνω όροφο του σπιτιού τους. Όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας χάθηκαν.

«Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν μονάχα έντονη βροχή αλλά τα μεσάνυχτα ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη. Ήταν το φράγμα που έσπασε», είπε, περιγράφοντας ότι οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν σπαρμένοι με νεκρούς.

Η σύζυγός του, η 31χρονη Νουρίγια αλ Χασάντι, που κρατούσε σφιχτά τη μικρή κόρη τους κατά τη διαφυγή τους, χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι σώθηκαν.

Η Σαφία Μουστάφα, 41 ετών, μητέρα δύο αγοριών, είπε ότι πρόλαβαν να φύγουν από το σπίτι προτού να καταρρεύσει το κτίριο. Ανέβηκαν στην ταράτσα και γλίτωσαν πηδώντας στις ταράτσες γειτονικών κτιρίων. Ο γιος της, ο Ομπάι, 10 ετών, είπε ότι προσευχόταν στον Θεό να τους σώσει.

Η Σαλίχα Άμπου Μπαρκ, μια 46χρονη δικηγόρος, είπε ότι η ίδια και οι δύο αδελφές της σώθηκαν αλλά η μητέρα τους σκοτώθηκε. Το νερό κατέκλυσε το κτίριο όπου έμεναν, φτάνοντας μέχρι και τον τρίτο όροφο. Το διαμέρισμα γέμισε με νερό μέχρι το ταβάνι και επί τρεις ώρες εκείνη κρατιόταν από ένα έπιπλο, προσπαθώντας να παραμείνει στην επιφάνεια. «Ξέρω κολύμπι αλλά όταν προσπάθησα να σώσω την οικογένειά μου δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», εξήγησε. Το νερό κάποια στιγμή υποχώρησε και κατάφεραν να φύγουν, λίγο προτού να καταρρεύσει το κτίριο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ακόμη η μητέρα τους.

Ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί - 10.000 οι αγνοούμενοι

Οι κατακλυσμιαίες βροχές και οι πλημμύρες στην Λιβύη έχουν προκαλέσει τον θάνατο «τεράστιου» αριθμού ανθρώπων που ανέρχεται σε χιλιάδες, ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (FICR) που έκανε λόγο για περίπου 10.000 αγνοουμένους!

Ο απολογισμός είναι ασαφής, δήλωσε ο Τάμερ Ραμαντάν από την Τύνιδα απευθυνόμενος στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ στην Γενεύη.

«Δεν έχουμε οριστικούς αριθμούς» προς το παρόν, είπε προσθέτοντας ότι «ο αριθμός των αγνοουμένων είναι κοντά στις 10.000».

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης», εξήγησε.

«Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση απηύθηνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και εμείς επίσης θα απευθύνουμε αδιάκοπα έκκληση για επείγουσα βοήθεια», είπε.

O Υπουργός Υγείας της χώρας, σύμφωνα με τον Guardian, έκανε λόγο για 3.000 νεκρούς.

Στην πόλη Ντέρνα, της ανατολικής Λιβύης, έχουν περισυλλεγεί περισσότερα από 1.000 πτώματα , σύμφωνα με υπουργό της κυβέρνησης που πρόσθεσε πως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή τη στιγμή γνωστός ο συνολικός απολογισμός, αλλά θα είναι πολύ υψηλός.

«Επέστρεψα από την Ντέρνα. Είναι μεγάλη καταστροφή. Πτώματα κείτονται παντού - στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης.

«Ο αριθμός των πτωμάτων που περισυνελέγησαν στην Ντέρνα είναι μεγαλύτερος από 1.000», δήλωσε, προσθέτοντας πως περιμένει ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι «πραγματικά, πραγματικά μεγάλος». «Δεν υπερβάλλω όταν λέω πως το 25% της πόλης έχει εξαφανισθεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει».

Η κατάσταση στη Λιβύη είναι τραγική από τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε στην αφρικανική χώρα το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από καμιά ιατρική πηγή ή υπηρεσία διάσωσης. Μολονότι τα μέσα ενημέρωσης της ανατολικής Λιβύης αναμετέδωσαν ευρέως τις δηλώσεις του Χαμάντ, οι χωριστοί απολογισμοί που ανέφεραν από διάφορες τοποθεσίες ήταν πολύ κατώτεροι των αριθμών που εκείνος είχε αναφέρει.

«Τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ στην Ντέρνα, στις περιφέρειες του Τζαμπάλ Αλ-Άχνταρ και στο προάστιο Αλ-Μαρτζ», είχε δηλώσει προηγουμένως στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Μασούντ, εκπρόσωπος του επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης.

Η πρόσβαση σε πολλά σημεία που έχουν πληγεί είναι δύσκολη όχι μόνο από τα νερά που έχουν κατακλύσει τα πάντα αλλά και από τα φερτά υλικά και τα ερείπια κτιρίων που έχουν κλείσει δρόμους. Ο κόσμος κάνει εκκλήσεις για βοήθεια ενώ αρκετές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες κτίρια να καταρρεύσουν παρασύροντας στο θάνατο εκατοντάδες άτομα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 5.000 άτομα αγνοούνται.

Γαλλία και ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια στους πλημμυροπαθείς

Η Γαλλία θα στείλει στη Λιβύη ένα νοσοκομείο εκστρατείας, προκειμένου να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς, μετά το πέρασμα της καταιγίδας Ντάνιελ από τη χώρα αυτή, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Μετά τις δραματικές πλημμύρες στη Λιβύη στέλνουμε, κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Δημοκρατίας, το νοσοκομείο εκστρατείας της Πολιτικής Προστασίας» ανέφερε ο Νταρμανέν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Το προσωπικό θα αρχίσει να αναχωρεί από απόψε, ούτως ώστε το νοσοκομείο να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αν-Κλερ Λεζάντρ διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να στείλει βοήθεια και «να ανταποκριθεί στα αιτήματα» των λιβυκών αρχών, σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επίσης πόρους σε οργανώσεις αρωγής και θα συντονίσουν τις ενέργειές τους με τις λιβυκές αρχές και τον ΟΗΕ ώστε να παρασχεθεί βοήθεια στους πληγέντες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Ερντογάν στο πλευρό των πληγέντων

Βοήθεια στη Λιβύη που βρίσκεται αντιμέτωπη με φονικές πλημμύρες εξαιτίας της κακοκαιρίας Daniel στέλνει η Τουρκία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μήνυμα του στο Twitter/X, ανακοίνωσε επίσης ότι 168 μέλη του προσωπικού έρευνας και διάσωσης, πολλά οχήματα, 170 σκηνές, 600 κουβέρτες, 400 δέματα τροφίμων και υγιεινής, 20 γεννήτριες, 1.000 αδιάβροχα, 500 μπότες και 500 φακοί χειρός θα σταλούν στη Λιβύη με 3 πτήσεις.

Η Τουρκία στέλνει αεροσκάφη για βοήθεια

Η Τουρκία, από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκε, στέλνει τρία αεροσκάφη με ομάδα έρευνας και διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα σήμερα, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα και σύμφωνα με τις παράλληλες αρχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους μόνο στη Ντέρνα.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι το πρώτο από τα τρία μεταγωγικά αεροπλάνα που θα μεταφέρουν ομάδες έρευνας και διάσωσης και βασικές προμήθειες στη Βεγγάζη αναχώρησε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μούρτεντ της Άγκυρας.

Οι πτήσεις οργανώθηκαν υπό τον συντονισμό της AFAD, της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων της Τουρκίας.

Το προσωπικό που θα μεταβεί στη Λιβύη περιλαμβάνει δύο ομάδες έρευνας και διάσωσης, η μια με δυνατότητες για υποβρύχιες επιχειρήσεις, αποτελούμενες από 65 άτομα, μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου, της UΜΚΕ (το αντίστοιχο ΕΚΑΒ της Τουρκίας) και μέλη μη κυβερνητικής οργάνωσης. Εκτός από την AFAD, προσωπικό από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας και τη Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής θα συμμετάσχει επίσης στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.