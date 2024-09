Κακοκαιρία Boris: Τεράστιες καταστροφές στην κεντρική Ευρώπη - Τουλάχιστον 16 νεκροί, «βυθίστηκαν» γειτονιές

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στην ανατολική Ευρώπη η οποία πλήττεται από την κακοκαιρία «Boris». Η Ρουμανία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Αυστρία βρίσκονται στο έλεος της κακοκαιρίας, ενώ ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος, με δεδομένο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, πολλοί οικισμοί έχουν πλημμυρίσει ή έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις και μεταφορές.

Μια γυναίκα πνίγηκε σε ρέμα που υπερχείλισε κοντά στο Μπρούνταλ, μια πόλη περίπου 15.000 κατοίκων στα βορειοανατολικά της Τσεχίας, ενώ επτά ακόμη άνθρωποι αγνοούνται.

Στην Αυστρία, δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών πνίγηκαν αφού παγιδεύτηκαν από την άνοδο των υδάτων στα σπίτια τους στις πόλεις Μπόχαϊμκιρχεν και Σίρντορφ, αμφότερες στο βορειοανατολικό κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας που επλήγη σοβαρά. Έσπασαν φράγματα, πλημμύρισαν δρόμοι, διεκόπη η ηλεκτροδότηση και βυθίστηκαν ολόκληρες γειτονιές. Κάτοικοι λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο έντονες πλημμύρες στη χώρα.

Στην πόλη Νίσα της Πολωνίας οι αρχές εκκένωσαν το τοπικό νοσοκομείο, προσθέτοντας πως ένα από τα θύματα της καταιγίδας είναι ένας γιατρός που είχε αναχωρήσει από το νοσοκομείο μετά από την υπηρεσία του. Ο αριθμός των θυμάτων στη χώρα αυξήθηκε σε έξι.

Στην Τσεχία, η Οστράβα, με πληθυσμό 280.000 κατοίκων, έμεινε χωρίς ζεστό νερό αφότου τα ορμητικά νερά προκάλεσαν την αναστολή λειτουργίας σε κοντινή μονάδα θέρμανσης, σύμφωνα με το CNN.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί 1 δισεκατομμύριο ότι (περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ) προς υποστήριξη των πλημμυροπαθών κι ότι θα ζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυστρία η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα αρωγής ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπό τη σκιά των καταστροφών έχει ανασταλεί η προεκλογική εκστρατεία στην Αυστρία, μολονότι η χώρα απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες από τις εθνικές κάλπες της 29ης Σεπτεμβρίου, ενώ στην Τσεχία δεν αποκλείεται να επηρεαστούν οι εκλογές για τη γερουσία και την αυτοδιοίκηση που κανονικά είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν για αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, στην Ουγγαρία, ο δήμαρχος της Βουδαπέστης προειδοποίησε τους κατοίκους ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο των χειρότερων πλημμυρών της τελευταίας δεκαετίας και ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν 1 εκατομμύριο σάκοι με άμμο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, σύμφωνα με το Associated Press, καθώς τα νερά του Δούναβη αναμένεται να αρχίσουν να απειλούν τις παρόχθιες περιοχές τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι αναβάλει όλες τις υποχρεώσεις του εκτός Ουγγαρίας, περιλαμβανομένης προγραμματισμένης εμφάνισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη Σλοβακία ο Δούναβης έχει ήδη προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα στην παλιά πόλη της Μπρατισλάβας, όπως μεταδίδει το BBC, σημειώνοντας μάλιστα ότι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το επίπεδο των υδάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, χαρακτήρισε «δραματικές» τις εικόνες από τις πλημμυρισμένες περιοχές στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και την Πολωνία και δήλωσε ότι η χώρα του είναι «βαθιά θλιμμένη από την είδηση των νεκρών και των αγνοουμένων» και έτοιμη να βοηθήσει.