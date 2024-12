Κάγια Κάλας: «Απαράδεκτη» η βία κατά φιλοευρωπαίων διαδηλωτών στη Γεωργία

Η νέα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη διάλυση με τη βία φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων στη Γεωργία.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών δεν είναι αποδεκτή και ότι η γεωργιανή κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί την επιθυμία του γεωργιανού λαού», τόνισε η Κάλας από το Κίεβο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Η Κάλας εκτίμησε ότι η κατάσταση που επικρατεί στη Γεωργία έχει «ξεκάθαρα επιπτώσεις» στις σχέσεις της με την ΕΕ και πρόσθεσε ότι οι 27 χώρες μέλη εξετάζουν διάφορες «επιλογές» για τον τρόπου που θα αντιδράσουν, περιλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων στο Τμπιλίσι.

🇫🇷 The French Ministry of Foreign Affairs opened its shameful mouth, stating that "Georgia must respect the right to peaceful protest."



To understand the cynical and pathetic nature of Macron's regime, here's a video masterclass from French police in Paris on the topic of "how… pic.twitter.com/cDwbba9z7r