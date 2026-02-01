Ιταλία: Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στο Τορίνο (pics&vid)

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε την Κυριακή στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Τορίνο το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι τραυματίες είναι συνολικά 103, εκ των οποίων 24 αστυνομικοί.

Η Μελόνι, εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις και, σε ανάρτησή της στο Χ, υπογράμμισε πως οι χθεσινοί «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες». Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «όταν κάποιος χτυπά έναν άνθρωπο με σφυρί», κατά την άποψή της «πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας».

L’Italia giusta è al vostro fianco e vi sostiene. Sempre. pic.twitter.com/Bet1nJhUxX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 1, 2026

Η Μελόνι κάλεσε τους δικαστικούς «να μην διστάσουν», κατά την αντιμετώπιση των χθεσινών συμβάντων, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο είπε ότι όσοι ευθύνονται για τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις «πρέπει να καταπολεμηθούν όπως συνέβη με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, όχι σαν να πρόκειται για "συντρόφους που λαθεύουν"».

Questa mattina sono stata all’ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell’Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell’ordine coinvolti.



Alessandro ha 29… pic.twitter.com/ahRk0IVnaU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 1, 2026

Όπως ανακοινώθηκε, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να εξετάσει, αύριο, νέα «δέσμη μέτρων για την ασφάλεια», με έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για όποιον δεν σέβεται την δημόσια τάξη.

Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Τορίνο (pics&vids)

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές στο Τορίνο της βορειοδυτικής Ιταλίας.

Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί πορεία με την συμμετοχή περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Poliziotto linciato dai maranza e teppisti di #Askatasuna a Torino. pic.twitter.com/ALq03lxY5o — CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) January 31, 2026

Linksextremisten und „Antifa“ heute in Torino bei dem was sie am besten können… pic.twitter.com/F8bLaDrYff — Gerardo Raffa (@gerardo_raffa) January 31, 2026

Με την σειρά τους, αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι έξι τραυματιών, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

Ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης από μέρους βίαιων διαδηλωτών. «Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.